Tunisie : Le projet de loi sur les congés de paternité et de maternité abandonné ?

La ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Séniors, Imen Houimel, a annoncé aujourd’hui, mardi 2 mars 2021, lors de son audition à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), que le projet de loi sur les congés de paternité et de maternité est désormais à l’arrêt… faute de moyens financiers.

La Tunisie qui vit actuellement une crise économique sans précédent ne peut pas se permettre les coûts qu’engendreraient une telle loi, et qui s’élèvent à environ 250 millions de dinars, selon Mme Houimel.

«A l’heure actuelle, la situation économique et sociale du pays et celle des caisses sociales ne permettent pas la promulgation d’une telle loi», a-t-elle lancé, proposant, par ailleurs, une adoption «progressive» de celle-ci.

Le projet de loi en question vise à prolonger le congé de maternité (notamment pour des raisons biologiques) et de mettre en place un congé de paternité, afin d’assurer un modèle familial plus équilibré et où les droits et responsabilités sont davantage partagés entre les deux parents.

C. B. Y.