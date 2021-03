Tunisie : Hommage à Radhia Nasraoui à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes (Photos)

Partagez 0 Partages

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée dans le monde, le 8 mars de chaque année, des membres du parti « Tunisie en avant » ont rendu visite, aujourd’hui, à la militante des droits de l’homme et féministe de toujours, Me Radhia Nasraoui.

Pour l’occasion, le parti a rappelé l’engagement historique de «l’avocate et la femme, qui a résisté à la dictature et qui n’a ménagé aucun effort pour défendre les opprimés et toutes les victimes», tout en rappelant son militantisme désintéressé, motivé par l’amour de la patrie et sa volonté à faire valoir l’égalité et la justice.







«Nous rendons hommage à Radhia Nasraoui la Femme qui n’a pas cherché de compensation financière et ne s’y est jamais intéressée…Guidée par les principes qui l’ont placée à l’avant-garde du militantisme et de l’engagement pour défendre la justice, la liberté et l’égalité», lit-on dans le communiqué de Tunisie en avant.

«A travers elle, nous saluons toutes les femmes du monde dans leur lutte contre la discrimination, le sous-développement, l’oppression et l’exploitation», lit-on encore dans le communiqué du parti, qui a souhaité bonne santé et longue vie à Mme Nasroui et son époux, le leader de gauche Hamma Hammami.

Y. N.