Le sit-in du PDL levé par la force, Abir Moussi dénonce la violence de «la police de Mechichi» (Photos)

La police a encore une fois levé, ce soir, mercredi 10 mars 2021, le sit-in du Parti destourien libre (PDL) organisé depuis novembre dernier devant le siège de l’Union internationale des oulémas musulmans (Union de Qaradawi),en faisant usage de la force. Abir Moussi a dénoncé la violence de «la police de Mechichi».

La présidente du PDL a fermement dénoncé l’intervention policière en affirmant que celle-ci est illégale parce que son parti détient une autorisation depuis novembre dernier, tout en estimant que l’ordre donné à la police de lever le sit-in s’inscrit dans un règlement de compte politique.

«Il répond aux ordre de sidou cheikh (Ghannouchi, Ndlr) et sa ceinture politique, à l’instar d’Al-Karama, qui soutiennent les oulémas musulmans puisqu’ils ont le même projet obscurantiste», a-telle dit.













Le député Majdi Boudhina a par ailleurs été blessé par un policier et transporté à l’hôpital, tout comme des partisans du PDL qui ont eu un malaise à cause du gaz lacrymogène dont ont fait usage les forces de l’ordre.

Hussein Jenayah, présent lors du sit-in pour soutenir la démarche du PDL contre l’Union de Qaradawi a également fermement dénoncé l’intervention policière et la décision de lever le sit-in : «Et dire que l’on vous défend contre des personnes qui vous veulent du mal et qui cherchent à vous détruire et à détruire le pays», a-t-il déploré.

On notera que peu de temps avant cette intervention musclée, la police avait fait dégager les sit-inneurs d’Al-Karama et d’Ennahdha, qui s’étaient rassemblés devant les tentes du PDL pour soutenir la très controversée Union des oulémas musulmans.

Y. N.