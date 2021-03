Don japonais d’un minibus scolaire à une école primaire de Tataouine

Une cérémonie a eu lieu, ce jeudi 11 mars 2021, à l’école primaire de Kirchaou à la délégation de Smar au gouvernorat de Tataouine, au cours de laquelle a été présenté le «Projet d’acquisition d’un minibus scolaire», au profit de l’Association tunisienne pour la qualité de l’enseignement (Atuque).

La cérémonie a eu lieu en présence de Shinsuke Shimizu, ambassadeur du Japon en Tunisie, de Adel Ouergui, gouverneur de Tataouine, et de Ali Messaadi, délégué régional de l’éducation à Tataouine.

Le minibus scolaire, acquis grâce à un don japonais de 157.000 DT, servira aux élèves de l’école primaire de Kirchaou, qui n’ont pas de moyen de transport.

Le minibus sera également utilisé pour les différentes activités périscolaires et culturelles pendant les vacances et les week-ends.

Le Japon accorde de l’importance au renforcement du soutien dans le domaine de l’éducation qui est indispensable pour promouvoir la sécurité humaine. L’éducation permet aux élèves d’épanouir leur capacité d’apprentissage et joue un rôle très important dans la réalisation du développement durable des pays.

Le don aux projets locaux contribuant à la sécurité humaine a été instauré en 1996 pour que les ONGs et les collectivités locales puissent répondre rapidement et efficacement à divers besoins de développement, bien que la taille du projet soit relativement petite.





Les organisations éligibles sont celles à but non lucratif, telle que les ONGs, les collectivités locales, les établissements éducatifs tels que les écoles primaires et secondaires, et les établissements médicaux. Le don vise à l’amélioration des besoins humains fondamentaux comme la construction d’écoles primaires et secondaires, l’aménagement d’équipements médicaux dans les hôpitaux, et le forage de puits