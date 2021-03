Coronavirus : Sept cas du variant britannique enregistrés à Béja

Le gouvernorat de Béja a annoncé ce vendredi 12 mars 2021, de nouvelles mesures sanitaires, et ce après avoir enregistré sept cas du variant britannique du coronavirus.

Les sept cas sont répartis comme suit : 3 à Aïn Jamala à Teboursouk, 2 à Téboursouk ville et 2 à la cité Wouroud à Nefza, précise le gouvernorat, en annonçant la fermeture, dès aujourd’hui, de toutes les écoles primaires et secondaires à Nefza. La réouverture est cependant prévue après les vacances si la situation sanitaire le permet.

Il a également été décidé de suspendre la prière du vendredi à Teboursouk et à Nefza, ainsi que le renforcement des tests de dépistage du coronavirus dans toute la région.

La même source a rappelé que depuis l’apparition de la pandémie en Tunisie, en mars 2020, Béja a enregistrés 4610 cas (sur 15241 tests de dépistage), dont 151 décès.

Rappelons que d’autres cas de ce variant ont été enregistrés à Rehayet et à Sebeïtla, relevant diu gouvernorat de Kasserine, à Raoued et à la cité Ghzela ( Ariana) n aux Berges du lac (Tunis) et que 9 cas suspects ont été annoncés à El-Krib (Siliana), délégation qui a été fermée avant-hier.

Y. N.