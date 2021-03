Le ministère du Commerce étudie la possibilité de limiter les subventions des produits de base aux consommateurs qui en ont besoin

Le directeur à l’unité de gestion des produits de base au sein du ministère du Commerce, Sadok Ben Njima, a démenti, ce lundi 15 mars 2021, les rumeurs selon lesquelles le gouvernement aurait l’intention de supprimer les subventions des produits de base.

Le responsable a expliqué, sur les ondes de Shems FM, que l’objectif est plutôt de limiter ces subventions à ceux qui ont en besoin.

«Il va être question d’une réorientation de ces subventions vers ses bénéficiaires [légitimes], en appuyant le pouvoir d’achat des plus démunis», a-t-il déclaré, ajoutant qu’une étude était en train d’être élaborée par un groupe de travail dans le but d’«examiner les différents mécanismes et possibilités, qui permettront cette réorientation».

Ben Njima a, par ailleurs, précisé que cette étude devrait être prête à la fin de cette année et qu’un nouveau mécanisme, ayant rapport avec les subventions des produits de base, pourrait être appliqué en 2022.

C. B. Y.