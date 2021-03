Saïed en Libye : Pour le renforcement des échanges commerciaux et des investissements (Photos)

Saïed & Al-Dabaiba.

Le président de la République, Kaïs Saïed, effectue, ce mercredi 17 mars 2021, une visite en Libye, où il a été accueilli à l’aéroport de Tripoli, par le président du Conseil présidentiel Mohamed Al-Manfi, avant d’être reçu par le Premier ministre Abdelhamid Al-Dabaiba, qui ont officiellement pris leurs fonctions lundi dernier.

«Cette visite s’inscrit dans le cadre du soutien de la Tunisie au processus démocratique dans ce pays frère et de la volonté d’établir de nouvelles traditions de coordination et de concertation entre les dirigeants des deux pays», lit-on dans un communiqué de la présidence, qui réaffirme la dimension fraternelle des relations bilatérales.

Elle est aussi une occasion de concevoir de nouvelles visions pour consolider la coopération et établir de nouvelles visions de la coopération entre les deux pays et durant les entretiens entre le président Saïed et les deux responsables libyens, chargés d’unifier les institutions en vue d’élections prévues en décembre, a permis d’évoquer le dossier économique et de développement.









Il a été convenu, lors de ces entretiens, d’impulser davantage les échanges commerciaux entre les deux pays, et de mettre en place un plan d’action visant à relancer les investissements, notamment en facilitant les procédures frontalières entre la Tunisie et la Libye, ainsi que les procédures entre les Banques centrales tunisienne et libyenne, précise encore la présidence de la République.

La même source a jouté que Le Premier ministre libyen a qualifié d’historique la visite du président tunisien, en affirmant qu’elle ouvrira la voie à un renforcement supplémentaire de la coopération entre les deux pays à tous les niveaux, en soulignant la necessité de relancer les accords conclus entre les deux pays dans divers domaines, et d’en signer de nouveaux pour répondre à la conjoncture actuelle.

Y. N.