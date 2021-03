Walid Jalled : Le ministère public aurait dû arrêter Seifeddine Makhlouf

Selon le député de Tahya Tounes, Walid Jalled, le ministère public aurait dû ordonner l’arrestation de son collègue à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Seifeddine Makhlouf, élu de la coalition Al-Karama, suite à l’affaire de l’aéroport de Tunis-Carthage.

Étant donné qu’il a été pris en flagrant délit, la question de l’immunité parlementaire ne doit même pas se poser, estime Jalled, dans une déclaration accordée ce mercredi 17 mars 2021 à Shems FM.

Il a par ailleurs condamné «le banditisme» de Makhlouf et des autres députés d’Al-Karama présents à l’aéroport, rappelant que, ces derniers temps, plusieurs délits avaient été commis par des députés tout en jouissant illégalement de leur immunité.

Rappelons que lundi, Makhlouf et plusieurs députés et partisans d’Al-Karama se sont déplacés à l’aéroport de Tunis-Carthage pour tenter de permettre à une citoyenne fichée S17de voyager par la force, défiant et attaquant les forces de l’ordre et semant le chaos. Plus tard, une vidéo a montré la femme (qui serait soupçonnée de terrorisme) en train de glisser discrètement son téléphone portable dans la poche de l’islamiste.

Cela laisse croire que ce dernier est probablement impliqué dans une affaire dangereuse et menaçant la sécurité du pays, mais il n’a pourtant pas été arrêté.

C. B. Y.