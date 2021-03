Coronavirus : Point sur la campagne de vaccination en Tunisie

Au 13e jour du lancement de la vaccination contre le coronavirus, en Tunisie, 32.026 personnes ont reçu une première dose de vaccin, dans les 25 centres mis en place dans les différentes régions du pays, annonce le ministère de la Santé.

Dans un communiqué publié ce vendredi 26 mars 2021, le ministère précise que 5.486 personnes ont été vaccinées ces dernières 24h, sachant qu’à ce jour 700.151 se sont inscrite sur la plateforme Evax, dont près de 200.000 inscrites après el démarrage de la campagne de vaccination.

Le ministère a rappelé que la campagne a démarré avec les professionnels de la Santé puis les personnes âgées de plus de 75 ans, ou celles de 65 ans et plus et souffrants de maladies chroniques, tout en appelant les Tunisiens à s’inscrire en masse à la campagne de vaccination

A ce jour, la personne la plus âgée qui a reçu la première dose est un citoyen de 102 ans, Ayech Ben Tekaya, vacciné, avant-hier au centre de Monastir.

Pour rappel, l’inscription se fait via SMS, en envoyant gratuitement Evax au 85355 ou par le code téléphonique en composant le *2021# et sur le site Web Evax. Il est également possible d’appeler le numéro vert 80.10.20.21, pour s’inscrire sachant que chaque personne peut également en inscrire 4 autres et se charger du suivi de leurs dossiers.

Y. N.