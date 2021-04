Tarek Haddad : «Seïfeddine Makhlouf nous a piégés en prétendant que se mère est de Tataouine»

Partagez 0 Partages

Tarek Haddad / Seifeddine Makhlouf.

«Rabbi itih fik yé Seïfeddine Makhlouf bjéh hel awéchir» (Que Dieu te punisse Seïfeddine Makhlouf en cette période sainte) : c’est en ces termes que l’agitateur Tarek Haddad, porte-parole des protestataires d’El-Kamour, à Tataouine, s’en est pris à un autre agitateur, le député Seïfeddine Makhlouf, chef de file de la coalition islamo-populiste Al-Karama, qu’il accuse d’opportunisme électoraliste et d’avoir oublié les habitants de Tataouine qu’il a piégés durant les élections de 2019 en prétendant que sa mère était originaire de la ville du sud du pays. Vidéo.

Après avoir promis monts et merveilles aux habitants de Tataouine durant les élections présidentielles et législatives de 2019, Seïfeddine Makhlouf les a laissés tomber et ne les soutient plus dans leur confrontation contre le gouvernement Hichem Mechichi, que sa coalition soutient tapageusement.

Tarek Haddad s’en est pris hier soir, vendredi 2 avril 2021, au député extrémiste : «Tu nous a promis de faire un sit-in avec nous en 2019 (pour qu’ils obtiennent ce qu’ils veulent, Ndlr) mais tu es un menteur comme tous les politiciens, tu as piégé les habitants de Tataouine en prétendant que ta mère est ‘‘dwiriyya’’ (les ‘‘dwiriyya’’ sont une tribu) originaire de Tataouine, des milliers t’ont accueilli, on t’a donné un député, un député bourré d’argent, qui possède des dépôts, une station de lavage et du bétail», et il a imploré Dieu de le punir en cette période sainte, précédant le mois de ramadan.

Aujourd’hui, Haddad confirme que lui et son mouvement n’ont rien d’innocent, qu’ils roulent pour la coalition pseudo-révolutionnaire Al-Karama ce que nous avions toujours dit et affirmé mais les gouvernants lâches, qui le savent eux aussi très bien, feignent de ne pas le savoir, discutent et capitulent face à ces agitateurs politisés dont Tarak Haddad en est l’un des visages, leur promettent eux aussi monts et merveilles, négocient et signent des accord avec eux qu’ils sont dans l’incapacité de respecter.

Vidéo.