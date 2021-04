Youssef Zarrouk prie pour son ami Nabil Karoui sur Facebook

Ceci n’est pas un cortège funèbre : habillé en blanc comme un ange, Youssef Zarrouk battant le pavé lors de la campagne électorale pour Nabil Karoui en 2019 entouré de Yadh Elloumi, Oussama Khelifi et derrière lui Sadok Jabnoun. La crème de la crème, quoi !

Dans la soirée du jeudi 1er avril 2021, veille du jour du Seigneur, Youssef Zarrouk, le sulfureux intermédiaire et membre fondateur de Qalb Tounes, a prié sur sa page Facebook pour son ami Nabil Karoui, implorant le Tout Puissant qu’il soit libéré. Nous reproduisons ci-après la prière urbi et orbi du Saint patron du Club nautique de Sidi Bou Saïd, en espérant que Dieu sera à l’écoute.

«Bonsoir. La vie est belle. Plus de trois mois que mon ami Nabil Karoui dort en prison. Avant de m’endormir chaque soir je lis un peu de Coran, puis j’implore Dieu de soulager ses souffrances. Je ne juge pas, humblement je supplie Dieu de donner à cet homme qu’on veut briser la force de tenir. Je supplie le Seigneur d’insuffler à ses juges un peu de sa justice. Dieu, maître des deux mondes, Tu sais tout, Dis leur Ta justice, Ya Allah, Ya Nour, Ya Qudus, viens à son secours, Tu es Le Juste, le clément, dis leur d’être à Ton Image, Tu es bon, fais Seigneur que mon ami rentre chez lui avant Ramadan. Amine.»

La prière «youssefiste» a été suivie par des «Amine» écrit sous son statut par les pièces maîtresses de la galaxie «karouiste» dont Fathi Houidi (ancien ministre de l’Information du dictateur Ben Ali, président de Nessma à sa fondation, devenu après conseiller à la direction de la chaîne et aujourd’hui actionnaire de la société qui possède la chaîne diffusant illégalement depuis 2014, il est aussi membre fondateur de Qalb Tounes et représentant légal du parti à sa fondation), Samira Chaouachi (1ère vice-présidente de l’Assemblée, une girouette politique qui a échoué à Qalb Tounes après être passée, en moins de 10 ans, par 4 autres partis: Parti de l’unité populaire de Mohamed Bouchiha, cousin de Leila Trabelsi Ben Ali, Al-Moubadara de Kamel Morjane, l’Union patriotique libre de Slim Riahi, Nidaa Tounes de Hafedh Caïd Essebsi) et Mohamed Sadok Jabnoun (député Qalb Tounes et invité régulier des plateaux de Nessma).

Seul manquait à l’appel, au moment où nous administrions cet article, l’homme au chapelet, Yadh Elloumi, lui aussi député Qalb Tounes, qui préfère prier Dieu pour qu’Il détruise ses adversaires politiques.

Cependant, la question qui se pose est la suivante : Pourquoi l’intermédiaire fait-il étalage de sa foi sur Facebook et pourquoi prie-t-il pour Karoui sur Facebook? Dieu reçoit-il maintenant les prières via Facebook? Ou bien le profil Facebook de Youssef Zarrouk est-il devenu une «zaouïa», comme il en existe à Sidi Bou Saïd, village natal du sulfureux intermédiaire ?

Le fils de Mahmoud Zarrouk aurait pu par la même occasion prier pour son autre ami incarcéré à la Mornaguia, en l’occurrence l’escroc Swagg Man dont la somme totale des escroqueries de vingt-et-une de ses victimes ayant porté plainte contre lui s’élève à 1,5 million d’euros et des plaintes d’autres victimes vont suivre.

Il est tout de même surprenant qu’un saint homme comme Youssef Zarrouk ne fréquente que des gens fâchés avec la loi, l’honnêteté et l’intégrité comme ses amis Nabil Karoui et Swagg Man. Que le Tout Puissant assainisse les fréquentations de Youssef!

Imed Bahri