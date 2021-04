Coronavirus : Mechichi écarte la possibilité d’un nouveau confinement général en Tunisie

Partagez 0 Partages

S’exprimant ce mardi 6 avril 2021, sur la situation sanitaire marquée par une hausse inquiétante du nombre de contaminations et de décès par le coronavirus et les mesures qui seront bientôt annoncées pour faire face à cette 3e vague, qualifiée de plus virulente par les professionnels de la santé, le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a écarté un éventuel retour au confinement sanitaire général en Tunisie.

C’est ce qu’il a indiqué dans une déclaration aux médias, en marge de l’inauguration de l’école de la 2e chance à Bab EL-Khadhra (Tunis) en affirmant qu’une réunion de la commission nationale chargée de la lutte contre le coronavirus est prévue demain, afin de décider des mesures, à prendre pour être en adéquation avec la situation sanitaire actuelle et éviter la propagation de la pandémie.

«On doit faire l’équilibre entre la santé et l’économie, et dans ce cadre, le confinement sanitaire général n’est pas une solution adéquate pour maintenir la vie sociale et économique des Tunisiens», a-t-il dit.

Le chef du gouvernement estime dans ce sens, qu’il est indispensable, à l’heure actuelle, de renforcer l’application des protocoles sanitaires et des gestes barrières et d’accélérer la campagne de vaccination.

Rappelons que comité scientifique avait indiqué dimanche dernier, que la situation sanitaire est dangereuse, à cause de l’augmentation du nombre des contaminations et des décès liés au coronavirus, la propagation du nouveau variant en Tunisie et la hausse du nombre d’hospitalisations et du taux d’occupation des indicateurs liés à la pandémie.

La même source avait également indiqué que le taux de positivité a augmenté à 22,9%, et que le niveau d’alerte est «très élevé» dans 17 gouvernorats et 95 délégations du pays.

Rappelons par ailleurs, que le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, s’est dit en faveur d’un confinement local, consistant à fermer les foyers de contaminations, estimant que cette mesure est plus efficace que le confinement général.

Y. N.