Le président Saïed accueilli à l’aéroport du Caire par son homologue égyptien Abdelfattah Al-Sissi (Photos)

Le président de la république Kaïs Saïed est arrivé cette après-midi; vendredi 9 avril 2021, en Égypte, où il effectuera une visite officielle de 3 jours.

Le chef de l’État tunisien a été accueilli à l’aéroport du Caire, par son homologue égyptien Abdelfattah Al-Sissi, indique le porte-parole officiel de la présidence de la République d’Égypte, en commentant : «Le président Abdelfattah Al-Sissi a reçu, cet après-midi à l’aéroport du Caire, son frère, le président tunisien Kaïs Saïd, un cher invité en Égypte, pour une visite officielle de trois jours».











La présidence de la république tunisienne avait annoncé cette visite hier soir, en affirmant qu’elle «s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens entre les deux pays et des concertations et de la coordination entre les deux présidents», et qu’elle sera également «une occasion pour définir de nouvelles visions pour consolider le processus de coopération privilégié entre la Tunisie et l’Égypte, au service des aspirations légitimes des deux peuples frères, répondant à la stabilité et au développement».

Y. N.