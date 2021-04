Des Subsahariens arrêtés pour avoir consommé de l’alcool pendant ramadan : Le colonel-major Hakima dément

Le colonel-major Walid Hakima, porte-parole de la direction générale de la sûreté nationale, a démenti ce mercredi 14 avril 2021, l’information diffusée par plusieurs médias, relative à l’arrestation, mardi à Sfax, de sept Subsahariens pour consommation d’alcool pendant le mois de ramadan.

Dans une déclaration à Kapitalis, le colonel-major Hakima, a affirmé que cette information est erronée et que contrairement à ce qui a été diffusé par des médias, reprenant une capture d’écran d’un post publié sur une page Facebook attribuée à la police judiciaire de Sfax sud, aucun individu n’a été arrêté pour une telle «accusation».

Il a précisé que la police judiciaire de Sfax, a en revanche arrêté dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 avril, trois Ivoiriens et ce pour vente illicite d’alcool, et non pour consommation, tout en affirmant que le ministère public a décidé de les placer en détention, la veille du mois de ramadan.

Y. N.