Ghannouchi reçoit la 2e dose du vaccin contre le coronavirus

Partagez 0 Partages

Le président de l’Assemblée et chef du parti islamiste Enanhdha, Rached Ghannouchi, a reçu ce vendredi 16 avril 2021, la deuxième dose du vaccin contre le coronavirus.

Après avoir bénéficié de la première dose le 2 avril courant, Ghannouchi s’est rendu cet après-midi au centre de vaccination de l’Ariana pour la 2e dose du vaccin contre le coronavirus, indique un communiqué publié sur la page Facebook du chef islamiste.

On notera que depuis le démarrage de la campagne de vaccination en Tunisie, le 13 mars dernier, 180.829 personnes ont reçu la première dose, alors que 10797 autres la deuxième, sachant qu’au total 1.119.505 Tunisiens (et étranger vivant en Tunisie) se sont inscrits via la plateforme Evax.

Y. N.