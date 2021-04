Les cours seront-ils suspendus dans les centres de formation ? : Le ministère de la Jeunesse répond

Suite à l’annonce ce samedi 17 avril 2021, de la suspension des cours dans les écoles primaires et secondaires, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Intégration Professionnelle a annoncé, à son tour, que les centres de formation (publics et privés) sont également concernés par cette mesure.

La suspension des cours se poursuivra jusqu’au 30 avril courant, sachant que pour les universités, il a été décidé d’organiser les cours à distance et que les crèches et les maternelles, poursuivront, quant à elles, leurs activités.

Cette mesure a été décidée par le comité scientifique dans le cadre de la lutte contre le coronavirus et face à la dégradation de la situation sanitaire en Tunisie, où les transports publics sont désormais suspendus et la circulation des véhicules interdite à partir de 19h, sachant que le couvre-feu a été maintenu de 22h à 5h.

Selon les mesures annoncées cet après-midi, tous commerce et/ou lieu de culte qui ne respectera pas le protocole sanitaire, sera immédiatement fermé.

Y. N.