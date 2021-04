“Road to the Oscars” : Une semaine hommage à Kaouther Ben Hania à L’Agora

L’espace L’Agora à la Marsa organise, à partir d’aujourd’hui (mercredi 21avril) et jusqu’au dimanche 25 avril, une semaine hommage à la cinéaste Kaouther Ben Hania.

A l’occasion de la sélection officielle de son dernier film « L’homme qui a vendu sa peau » aux Oscars 2021, l’espace culturel L’Agora organise l’événement “Road to the Oscars ” en hommage à la cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania qui a permis au cinéma tunisien d’être présent pour la première fois à la prestigieuse cérémonie des Oscars, qui aura lieu dimanche prochain 25 avril.

Le programme démarre aujourd’hui avec le film événement « L’homme qui a vendu sa peau » et se poursuivra avec une sélection de longs et de courts métrages de la cinéaste, notamment « Pot de colle » (Tanit d’or des JCC 2014), « Zeineb n’aime pas la neige « (Tanit d’or aux JCC 2016) , « La belle et la meute » (Sélectionné au Festival de Cannes 2017) …

Le programme

Fawz Benali