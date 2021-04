Coronavirus : La Tunisie reçoit un don japonais d’un million de dollars

L’ambassadeur du Japon en Tunisie, Shimizu Shinsuke, a annoncé, hier, mardi 27 avril 2021, que son pays a décidé d’accorder à la Tunisie un don supplémentaire d’un million de dollars pour soutenir ses efforts dans la lutte contre la propagation du coronavirus.

Le diplomate a fait cette annonce au chef du gouvernement, Hichem Mechichi, lors de la rencontre des deux hommes, hier, au palais du gouvernement, à la Kasbah, à Tunis.

M. Shinsuke a, par ailleurs, souligné la disposition de son pays à soutenir la position de la Tunisie lors de ses prochaines concertations aves les pays donateurs, ainsi que le climat d’investissent et des affaires en Tunisie, notamment à travers l’encouragement des initiative privées et l’accompagnement des jeunes promoteurs, en particulier dans les secteurs de l’innovation et la technologie.

C. B. Y.