«Le système sanitaire ne pourra plus tenir à ce rythme, les soignants sont au bord du burn-out», alerte Dr Abdelmalek

Partagez 0 Partages

«On est dans une crise sans précédent, on est obligé de prendre des services entiers pour les transformer en services oxygène et ce au détriment des patients non Covid», a déploré Dr Rim Abdelmalek, en appelant, encore une fois, au respect des mesures sanitaires et des gestes barrières et en affirmant les «soignants sont au bord du burn-out».

Dans un post publié sur son compte Facebook, Dr Abdelmalek a dans ce sens appelé les citoyens à rester chez et à ne sortir que lorsque cela est nécessaire : «Allez vers l’épicier du coin, le boulanger du coin.. Privilégiez les petits commerces et évitez les foules et les lieux fermés», a-t-elle écrit.

Dr Abdelmalek a également rappelé la nécessité de porter les masques de protection et à respecter la distanciation physique : «Gardez la distance, aérez les lieux où vous restez, privilégiez le plein air. Gardez les mains propres avant de vous toucher yeux, nez et bouche», a-t-elle ajouté en appelant ses compatriotes à s’inscrire à la campagne de vaccination, en affirmant que le vaccin est efficace, bien toléré, inoffensif et que c’est le seul moyen de revenir à une vie normale.

«Tous les vaccins disponibles en Tunisie sont bons. Il est urgent d’agir, le système sanitaire ne pourra plus tenir à ce rythme, les soignants sont au bord du burn-out. Vos destinées et les nôtres sont entre les mains de tous», a ajouté Dr Rim Abdelmalek, avant de conclure : «Agissons comme si nous étions une seule personne. Ça n’arrive pas qu’aux autres…».

Rappelons que le comité scientifique a annoncé hier, mercredi 28 avril 2021, le prolongement des mesures sanitaires afin de faire face à une situation sanitaire inquiétante, marquée par la hausse du nombre des contaminations et surtout des décès, sachant que 119 personnes ont succombé au coronavirus en 24h.

On notera que les professionnels de la santé, en première ligne de cette guerre contre la pandémie, travaillent sans relâche depuis plus d’un an, dans des conditions parfois chaotiques.

Y. N.