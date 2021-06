Démarrage de la séance unique estivale jeudi 1er juillet : Les horaires administratifs

Tweet Share Messenger

La séance unique estivale débutera jeudi 1er juillet et se poursuivra jusqu’au 31 août 2021, avec des horaires aménagés pour les agents de l’État, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif.

Ces horaires ont été fixés, ce lundi 28 juin 2021, par la présidence du gouvernement, comme suit :

Du lundi au jeudi : de 8h à 14h30;

Vendredi: de 8h à 13h30.

Cette séance unique estivale a souvent fait l’objet de critiques, certains ont même lancé des appels pour la supprimer, mais chaque année, elle continue à être annoncée et durera ainsi deux long mois. Elle risque aussi de causer un encombrement dans les administrations et les transports, sachant que la situation sanitaire en Tunisie continue à se dégrader et que des gouvernorats classés zones rouges, annoncent depuis une semaine un confinement général pour faire face à la pandémie

Y. N.