Tunisie : Hamza Belloumi annonce qu’il quitte Shems FM

Tweet Share Messenger

Le journaliste Hamza Belloumi présentateur de l’émission «El-Matinale», a annoncé, aujourd’hui, mardi 7 septembre 2021, qu’il quitte la radio Shems FM.

Dans un post publié sur son compte Facebook, Hamza Belloulmi indique qu’il s’est habitué à ses auditeurs et que ces derniers se sont également habitués à lui et à sa voix, faisant d’«El-Matinale», la deuxième émission de radio la plus écoutée en Tunisie.

Il a également remercié toute l’équipe de Shems FM, celle de l’émission et tous les auditeurs pour leur amour et leur fidélité, en leur donnant rendez-vous pour une nouvelle aventure sur une autre radio, sans la nommer.

De son côté Mosaïque FM, a publié à son tour une news annonçant que Hamza Belloumi rejoint son équipe, en ces termes : «Mosaïque FM renforce son équipe avec l’arrivée du talentueux et réputé Hamza Belloumi, dont la nouvelle émission que vous découvrirez prochainement, contribuera à renforcer votre confiance en Mosaïque, cette confiance qui en fait la Radio numéro Un en Tunisie».

Y. N.