Tunisie : Khalil Baraoumi appelle Kaïs Saïed à… démissionner

Après avoir commenté le communiqué du Groupe des sept, le dirigeant nahdhaoui Khalil Baraoumi, a appelé le président de la république, Kaïs Saïed à démissionner, estimant qu’il est en train de pousser la Tunisie vers l’inconnu en profitant de la colère et de la gentillesse du peuple.

«Le président doit démissionner en raison de son échec et du non-respect de la Constitution et des coutumes», a-t-il écrit, hier, lundi 6 septembre 2021, sur Facebook.

Khalil Baraoumi a, par ailleurs, critiqué ceux qui répètent, sans cesse, qu’Ennahdha a gouverné pendant les dix dernières années (et qu’il est donc le responsable de ce qui est arrivé au pays), mais qui avaient parallèlement participé à cette gouvernance, en s’alliant au parti ou en le soutenant.

Et d’ajouter qu’une une partie des élites tunisiennes s’attaquent à Ennahdha et à l’islamisme pour dissimuler leurs échecs politiques et sociaux.

C. B. Y.