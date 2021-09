Tunisie – Affaire de l’aéroport : Mehdi Zagrouba maintenu en détention

Le juge d’instruction du Tribunal militaire de Tunis a rejeté la demande de libération de l’avocat Mehdi Zagrouba, en détention dans l’affaire dite de l’aéroport.

C’est ce qu’indique notamment Me Ines Harrath, membre du comité de défense, en affirmant que celle-ci fera appel de cette décision, sachant que le juge d’instruction a auditionné Me Zagrouba accusé de violences par le Syndicat de la police des frontières, lors des évènement de l’aéroport de Tunis-Carthage, où des députés de la coalition islamiste Al-Karama, et à leur tête Seifeddine Makhlouf, s’était rendus, en mars dernier, pour faire voyager de force une femme fichée S17.

Plusieurs avocats soutenant leur confrères étaient présents lors de l’audience qui a duré des heures et qui s’est terminé le soir.

On notera que Seifeddine Makhlouf fait l’objet d’un mandat d’amener dans cette même affaire et qu’il n’a toujours pas été arrêté malgré plusieurs descentes effectuées par la police, notamment chez un avocat à Mahdia.

Y. N.