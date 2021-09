Tunis : Depuis l’Av. Bourguiba, Saïed évoque la révision de la Constitution et la formation du futur gouvernement

Ph. d’archives.

«Le gouvernement sera formé dans les meilleurs délais et sera composé de personnalités intègres», a lancé le président de la république Kaïs Saïed dans une déclaration à la chaîne Sky News Arabia, alors qu’il se trouvait dans la soirée de ce samedi 11 septembre 2021, à l’Avenue Habib Bourguiba au centre-ville de Tunis.

Il a ajouté qu’une réunion a été organisée, cet après-midi même, à ce propos et qu’il compte mettre en place un gouvernement loyal qui ne trahira pas la confiance des Tunisiens, tout en s’engageant à respecter ses promesses et ses engagements, «contrairement aux autres qui diffusent des intox et de la désinformation, ce qui dénote d’un esprit malade et malsain, sachant qu’ils parlent de légitimité alors qu’ils ont trahi leurs électeurs», dit-il .

Le chef de l’État, a aussi indiqué que «ces parties» ont mis en place une constitution sur mesure et que des ajustements devront y être apportés afin de répondre aux besoins et aux intérêts du peuple.

«Je respecte la constitution mais on peut y apporter des ajustements. Les Tunisiens ont tous été témoins de la mise en place de certaines lois et certains articles qui servent l’intérêt de ces parties et qui doivent donc être amendés» a ajouté le président en concluant : «Je vais continuer à respecter la loi et tout ce que je vais entreprendre sera basé sur le respect de la loi, des droits et des libertés ainsi que la volonté du peuple. Je suis venu ce soir ici pour montrer au peuple tunisien que je suis à ses côtés dans une nation libre et un état souverain et je vais respecter mes engagements et toutes mes promesses».

