Tunisie : Seifeddine Makhlouf tient des propos menaçants envers Ridha Gharsallaoui

Des propos menaçants envers le ministre de l’Intérieur par intérim, Ridha Gharsallaoui, ont été tenus, hier soir, lundi 13 septembre 2021, par le président du bloc parlementaire de la coalition Al-Karama, Seifeddine Makhlouf.

«Une information à celui qui occupe le poste de ministre de l’Intérieur sans la confiance du parlement : le coup d’État ne demeurera pas. Nous, par contre, nous sommes toujours là. Nous sommes encore des députés et des avocats. Nous sommes encore les élus bénéficiant de la légalité. Et nous sommes encore en mesure de faire payer tous ceux qui ont dépassé les limites de leur autorité et y ont dévié», a notamment écrit l’avocat islamiste sur Facebook.

Faisant l’objet d’un mandat d’amener et actuellement en fuite, Makhlouf a préalablement critiqué, dans le même post, la présence de plusieurs policiers autour de sa maison, affirmant que cela dérange sa petite famille et ses voisins.

Rappelons qu’il est poursuivi dans le cadre de «l’affaire de l’aéroport», où il a tenté le 15 mars dernier de faire voyager, par la force, une femme fichée S17 et interdite de prendre l’avion vers la Turquie par les forces de l’ordre. Et que depuis le 25 juillet, il ne bénéficie plus d’immunité parlementaire, suite aux décisions exceptionnelles prises par le président de la république Kaïs Saïed, dans le cadre de l’application de l’article 80 de la constitution.

C. B. Y.