Le gazon synthétique est-il cancérigène et dangereux pour la santé ?

Une question qui revient très souvent: le gazon synthétique est-il cancérigène et dangereux pour la l’environnement en général et la santé humaine en particulier ? Quelques éléments de réponse…

Par Habib Glenza *

Déjà critiquées par une partie du monde du football (présidents, entraîneurs et joueurs) pour le risque de blessures élevées qu’elles engendreraient, les pelouses synthétiques viennent de subir un nouveau coup dur : elles sont accusées d’être cancérigènes.

Un certain nombre de joueurs professionnels ou amateurs ont déjà mis en cause le gazon synthétique, à la fois pour le risque de blessures qu’il engendre, mais également pour les brûlures générées lors d’un frottement prolongé avec ce type de surface.

Le gazon synthétique est-il réellement cancérigène et quel serait son impct sur l’environnement?

Pour répondre à cette question, il faut connaître la composition chimique du gazon et des matières que l’on rajoute (granulat) à la surface du gazon, pour maintenir les filaments du gazon perpendiculaire au sol, ce qui permet un meilleur contrôle de la trajectoire du ballon et du rebond.

Le gazon synthétique est exclusivement composé de matières chimiques qui doivent doivent répondre à cinq critères essentiels, pour avoir un gazon de qualité:

– ressembler au mieux à un gazon naturel;

– garantir une durée de vie respectable de la pelouse;

– assurer un meilleur contrôle du ballon et du rebond;

– assurer un bon drainage de l’eau en cas de pluie;

– ne pas être en aucun cas nocif pour la santé et l’environnement.

Tous les gazons synthétiques sont testés en laboratoire et les produits utilisés à sa conception sont les mêmes que ceux utilisés pour les autres composés plastiques que l’on trouve dans les jouets et les divers emballages.

Aujourd’hui, il est scientifiquement prouvé que ce ne sont pas les filaments de gazon qui sont mis en cause mais bel et bien le granulat qui sert de remplissage du gazon synthétique. Ce granulat, issu du recyclage de pneus broyés et déchiquetés, est potentiellement dangereux pour la santé.

En 2014, la chaîne NBC avait révélé que 38 jeunes footballeurs évoluant sur des terrains synthétiques avaient été diagnostiqués d’un cancer, 34 d’entre eux occupaient le poste de gardien de but.

Le gazon synthetique est-il vraiment une nécessité?

A leur création, les terrains synthétiques ont été vus, un peu partout, comme la réponse adéquate aux inconvénients du gazon naturel et des problèmes que pose son entretien. Bien que le coût de l’installation des pelouses synthétiques soit de trois à quatre fois plus élevé que celui d’un terrain en gazon naturel, leur entretien est nettement moins coûteux. En plus ils permettent une utilisation bien plus intensive. Un terrain synthétique peut être utilisé environ 45 heures par semaine, contre 10 heures pour un terrain en gazon naturel. Le terrain synthétique est disponible, toute l’année, par tous les temps, alors que le terrain naturel devient vite impraticable par temps de pluie. Par ailleurs le gazon naturel a besoin de repos biologique comme toutes plantes naturelles naturelles. Bref, si le terrain synthétique coûte plus cher à l’achat, il revient 4 à 5 fois moins cher à l’usage, par heure d’utilisation.

De ce fait, le gazon synthétique a connu une évolution fulgurante durant ces dernières années, si bien que nous trouvons aujourd’hui plusieurs générations de terrains synthétiques. La première a été introduite en 1999. Et c’est elle qui pose beaucoup de problèmes, parce qu’elle utilise le granulat le moins cher: le Styrène Butadienne Rubber (SBR), qui contient le HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques), substances derivées du pétrole qui contiendraient des substances chimiques cancérigènes telles que le plomb, le mercure ou, pire encore, l’arsenic.

La couche de granulat sert à redresser le filament-gazon de la pelouse utilisée afin d’améliorer la jouabilité sur le gazon artificiel. Elle permet également une adhérence, un confort de glisse, une stabilité et une restauration d’énergie

Y a-t-il un gazon synthetique qui ne nécessite aucun remplissage?

Oui. vous pouvez bénéficier des avantages du gazon synthétique de 5e génération qui ne nécessite pas de granulat SBR, exige peu d’entretien et possède les mêmes qualités du gazon naturel, idéal pour le football en plein air, en salle ou sur un terrain polyvalent. Ce genre de gazon écologique ne présente aucun danger pour la santé des sportifs et l’environnement.

La pelouse de ce gazon synthétique de 5e génération est constitué de filaments droits de 3 à 4 cm de hauteur et de filaments frisés de 2 cm qui remplacent le granulat. Outre la performance, le gazon synthétique sans remplissage est plus facile et plus rapide à installer.

* Ingénieur en blanchisserie hospitalo-hôtelière.

