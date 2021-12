Coronavirus : Point sur la campagne de vaccination en Tunisie

Le ministère de la Santé a annoncé aujourd’hui, que la campagne de vaccination contre le coronavirus en Tunisie a permis jusqu’au 30 novembre 2021, d‘administrer 10.560.342 doses de vaccins, sachant que 5.156.641 personnes ont terminé leur schéma vaccinal.

A ce jour, 7.083.091 citoyens se sont inscrits sur la plateforme Evax, ajoute la même source en précisant que parmi les personnes vaccinées, 425.004 ont reçu la 3e dose (rappel).

On notera que la campagne de vaccination pour la 3e dose concernera désormais les 40 ans et plus, selon le Comité scientifique de lutte contre la coronavirus, qui a rappelé, la semaine dernière, que la situation sanitaire est stable en Tunisie, mais a appelé à la vigilance, en raison de l’explosion du nombre de contaminations dans plusieurs pays d’Europe, et l’apparition du variant Omicron, sachant que selon l’OMS, ce variant présente « un risque très élevé » au niveau mondial.

Le ministre de la Santé Ali Mrabet a, pour sa part, appelé au respect des gestes barrières, aux protocoles sanitaires et à l’intensification de la vaccination, d’autant que pass vaccinal sera obligatoire, en Tunisie, à compter du 22 décembre 2021.

Y. N.