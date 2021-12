« Décembre ensemble » : Les journées solidaires de l’IFT

L’Institut Français de Tunisie (IFT) organise plusieurs événements et rencontres tout au long du mois de décembre autour du thème de la solidarité. Le programme sera centré sur le don de sang, la sensibilisation contre la violence basée sur le genre et contre l’injustice économique dont sont victimes beaucoup de femmes.

« Décembre ensemble » ou « Les journées solidaires de l’IFT » est désormais un rendez-vous annuel organisé par l’IFT. L’événement démarre cette année le lundi 6 décembre et sera articulé essentiellement autour de deux journées : « Orangez le monde ! » et « Collecte de sang ».

Une expo-vente de produits faits par de femmes rurales aura lieu les 6 et 7 décembre, grâce à une collaboration entre l’IFT et Le CAWTAR (Center of Arab Women for Training and Research).

Une rencontre-débat se tiendra également en cette journée autour de la question de la violence économique contre les femmes. A cette occasion, l’application de lutte contre la violence basée sur le genre « SafeNess » sera présenté. Cette rencontre comptera la présence de plusieurs intervenantes : Latifa Ziadi (CAWTAR), Pauline Ndayaen (Réseau francophone pour l’égalité femme-homme), Esther Fouchier (FFEM) et Hedia Belhaj Youssef (SafeNess).

La journée du mardi 7 décembre sera dédiée à une collecte de sang, une initiative de l’IFT et du Centre national de Transfusion sanguine (CNTS).

F.B