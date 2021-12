Tunisie :«Astrolabe», nouveau guide d’amélioration de l’employabilité

La Tunisie se trouve aujourd’hui à un tournant critique sur le plan économique et social avec une hausse du chômage et un ralentissement de la croissance économique. A ce constat s’ajoute un déséquilibre inquiétant du marché de travail marqué en grande partie par une forte inadéquation entre les profils des chercheurs d’emploi et les sollicitations et les compétences recherchées par les entreprises.

Toute chose étant égale par ailleurs, ces déséquilibres sont fortement expliqués par un manque de mobilité de la main d’œuvre à la recherche de l’emploi et la persistance des contraintes personnelles et communautaires en faveur d’une employabilité exemplaire (selon les dits de l’Organisation Internationale du Travail (OIT).

Une grande partie de ces facteurs renvoient au comportement des chercheurs d’emploi (primo-demandeurs ou en activité professionnelle) qui ont tendance s’abstenir ou responsabiliser les autres intervenants en les culpabilisant ou en les rendre fautifs.

Le plus important serait de réfléchir sur un modèle de marché centré sur l’individu, un individu qui se prend lui-même en charge et choisit d’une façon consciencieuse son parcours professionnel.

C’est à partir de ce constat que la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), dans le cadre de son programme “Alliance pour la croissance économique et l’emploi – Dialogue social” (ACE), mandaté par le Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ), organise un atelier de présentation de son guide d’amélioration de l’employabilité sur le thème : «Astrolabe : naviguer en toute confiance vers des horizons professionnels». L’atelier ouvert hier, vendredi 3 décembre, se poursuit aujourd’hui, samedi 4 décembre 2021, à l’Hôtel Hasdrubal Thalassa & Spa Yasmine-Yasmine Hammamet

L’atelier est l’occasion de présenter les outils conçus en faveur d’un demandeur d’emploi ayant l’aptitude de trouver et conserver un emploi, à progresser au travail et à s’adapter au changement tout au long de la vie professionnelle.

Lukas Bauer, chef de projet «Alliance pour la croissance économique et pour l’emploi (ACE)/Dialogue social», a réaffirmé l’engagement de la GIZ à poursuivre son appui à la Tunisie sur les défis socioéconomiques en l’occurrence ceux ayant trait à la lutte contre le chômage et la facilitation de la création d’une offre de plus en plus importante d’emploi décent en faveur de la jeunesse tunisienne.

Mohamed Bakkey, représentant de l’UGTT, et initiateur de l’action au sein du comité technique «Employabilité», a réitéré l’intérêt que la centrale syndicale accorde à l’émancipation de la jeunesse tunisienne et des travailleurs en vue de promouvoir leur bien-être et réunir les conditions de l’exercice d’un travail décent pour tous.