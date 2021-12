Le président palestinien Mahmoud Abbas en visite officielle, mardi 7 décembre, en Tunisie

Sur invitation du chef de l’État, Kaïs Saïed, le président palestinien Mahmoud Abbas effectuera une visite officielle en Tunisie, à partir de demain, mardi 7 décembre 2021.

C’est ce qu’indique un bref communiqué publié, ce lundi, par la présidence de la république, sachant que Mahmoud Abbas est actuellement en visite en Algérie, où il est arrivé hier, pour une visite officielle sur invitation de son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune.

Selon les médias algériens, les deux responsables ont notamment discuté de la préparation du prochain sommet de la ligue arabe, prévu le 22 mars prochain à Alger, et l’inscription de la cause palestinienne comme point central de l’ordre du jour dudit sommet.

En Tunisie, Mahmoud Abbas et Kaïs Saïed discuteront notamment des développements de la cause palestinienne et inaugureront le nouveau bâtiment de l’ambassade palestinienne à Tunis, selon une déclaration de Riyad Al Maliki, ministre Palestinien des Affaires étrangères, aux médias.

