Journées de l’Entreprise : Economie de rente, développement inégal et corruption

L’économie tunisienne est basée sur la rente avec une poignée de familles influentes qui maintiennent leur mainmise sur la plupart des secteurs, ont affirmé des économistes et des acteurs de la société civile participant vendredi 10 décembre 2021 à un débat sur «l’économie de rente et les grandes entreprises publiques», tenu en marge de la 35e édition des Journées de l’entreprise, organisée à Sousse du 9 au 11 décembre sur le thème «Entreprises et République : partenaires de la reconstruction».

Il est nécessaire de revoir les lois qui ont contribué au développement de l’économie de rente et de la monopolisation du marché, a déclaré Louay Chebbi, le président d’Alert, une organisation de la société civile qui lutte contre l’économie de rente.

Nafaa Ennaifer, membre du comité directeur de l’Institut arabe des chefs d’entreprise (IACE), organisateur des Journées de l’entreprise, a déclaré, de son côté, que plusieurs dirigeants politiques et décideurs publics ont aidé à la mise en place de l’économie de rente en obligeant les chefs d’entreprise à payer des pots-de-vin à chaque phase de leurs projets. «Le manque de compétitivité et de transparence dans les transactions a conduit à la disparition d’entreprises et à la création d’autres qui ont gagné du terrain grâce à leurs relations d’influence», a-t-il expliqué.

En réponse à l’échec du modèle de développement, principalement dans les régions intérieures, Sabeh Malek, militante de la société civile, a défendu une approche différente de celle adoptée en Tunisie depuis 2011. «Cette approche est fondée sur le concept d’économie sociale et solidaire qui préserve la dignité des citoyens, génère de la richesse et réalise un développement équitable et durable», a-t-elle déclaré, ajoutant que cette approche est fondée sur les avantages sociaux, la durabilité économique et la solidarité sociale. Elle consiste à aider au lancement de projets viables dans les régions intérieures, les plus défavorisées par le pouvoir central au cours des soixante dernières années.

Avec Tap.