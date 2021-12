Tunisie : L’ancien président provisoire Moncef Marzouki condamné à 4 ans de prison ferme

L’ancien président provisoire Moncef Marzouki, a été condamné par le tribunal de première instance de Tunis à 4 ans de prison ferme avec exécution immédiate pour «atteinte à la sécurité de l’État», annonce l’agence Tap ce mercredi 22 décembre 2021.

Objet depuis le 4 novembre 2021 d’un mandat d’amener international émis à son encontre, Marzouki a été condamné par contumace avec exécution immédiate, précise la même source, sachant que l’ancien président provisoire faisait l’objet d’une plainte déposée par des avocats et que le chef de l’État avait demandé, pour sa part, à la ministre de la Justice, l’ouverture d’une enquête sur les propos du concerné.

Ce dernier, rappelons-le, avait participé, en octobre dernier, à une manifestation à Paris, où il réside, organisée contre le chef de l’État et les mesures exceptionnelles qu’il a décidées le 25 Juillet, tout en appelant la France à intervenir et ne pas soutenir le régime actuel et avait également affirmé sur France 24, qu’il était «fier d’avoir incité les autorités françaises à intervenir et empêcher la tenue du Sommet de la francophonie, à Djerba, cette année».

Y. N.