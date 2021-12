Covid : Point sur la campagne de vaccination en Tunisie

Le ministère de la Santé a annoncé aujourd’hui, que la campagne de vaccination contre le coronavirus en Tunisie a permis jusqu’au 23 décembre 2021, d‘administrer au total 11.597.734 doses de vaccins, sachant que 5.635.108 personnes ont terminé leur schéma vaccinal.

Dans son rapport relatif à la campagne nationale de vaccination, le ministère ajoute que parmi les personnes vaccinées on compte 751.944 ayant reçu la 3e dose, et ce sur un total de 7.427.093 personnes enregistrées sur Evax.

Notons qu’une 8e journée de vaccination massive sera organisée demain dans toutes les régions du pays et qu’elle concernera les personnes âgées de 12 ans et plus, aussi bien pour recevoir la 1ère, que la 2e ou la 3e dose du vaccin anti-Covid.

Y. N.