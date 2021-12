La cantatrice libanaise Jahida Wehbe interprétera Shéhérazade à l’Opéra de Tunis

Le théâtre de l’Opéra de Tunis accueille le mercredi 29 décembre le spectacle « Shéhérazade ». Un opéra moderne autour du personnage mythique des Mille et une nuits qui sera interprété par la cantatrice libanaise Jahida Wehbe.

Dans le cadre de sa programmation hivernale qui met en avant les nouvelles productions scéniques comme la comédie musicale « Alice au pays des merveilles » ou encore le spectacle de danse « Black and White Circus » de Nawel Skandrani, l’Opéra de Tunis à la Cité de la Culture propose au public de découvrir autrement le personnage mythique de la littérature arabe Shéhérazade, et ce, à travers un opéra moderne où la conteuse des Mille et une nuits sera interprétée par la cantatrice libanaise Jahida Wehbe ; cette dernière sera accompagnée par Montassar Bezzez dans le rôle du Sultan Shahriar.

« Shéhérazade, l’autre nuit » est une production de l’Opéra de Tunis, soutenue entre-autres par Tfanen _ Tunisie Créative, l’Union européenne, EUNIC Tunisie … Le spectacle verra également la participation de l’Orchestre Symphonique Tunisien (OST) sous la houlette d’Aymen Ben Salah.

F.B