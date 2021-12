Covid-19 – Tunisie : Près de 13.000 enseignants n’ont pas été vaccinés, selon le ministre de l’Education

Le ministre de l’Education, Fathi Slaouti, a indiqué, ce lundi 27 décembre, que près de 13.000 cadres enseignants n’ont pas été encore vaccinés contre la Covid-19.

En marge d’une visite effectuée à Kasserine, Slaouti a admis que la vaccination est une décision personnelle, mais qu’il est nécessaire mais que cette situation peut représenter une menace de formation de cercles de contamination dans les établissements scolaires.

Et d’ajouter que le ministère a la liste des enseignants qui n’ont pas encore reçu la vaccination et que ceux-ci seront contactés (dans le but de les convaincre de se faire vacciner).

