Moncef Marzouki : «Le référendum électronique est une nouvelle escroquerie»

Tweet Share Messenger

Commentant, aujourd’hui, dimanche 2 janvier 2022, sur sa page Facebook, la consultation nationale populaire et le référendum électronique, dont le président Kaïs Saïed a annoncé l’organisation au cours de cette année, l’ancien président de la république, Moncef Marzouki, les a qualifiés de nouvelle escroquerie.

La consultation populaire est «une nouvelle escroquerie dont sera victime une poignée de naïfs qui ne savent pas que leurs données doivent être utilisées pour la réélection du Frère Guide», selon son expression, comparant ainsi Kaïs Saïed à un leader autoritaire arabe.

«La nouvelle constitution pour laquelle ils seront consultés est déjà écrite et prête, et c’est une copie du décret présidentiel n° 117 (du 22 septembre 2021, Ndlr) dans un emballage de rhétorique creuse», a écrit Marzouki, en ajoutant : «Même le taux de réussite du référendum a été déterminé d’avance, et il se situera entre 60 et 70%.»

«Quelles misérables comédies et quels piètres comédiens… Et comme le disaient nos ancêtre : celui qui compte seul croit toujours gagner», conclut sur un ton railleur l’ancien président, qui vit en exil volontaire à Paris.

Il est à noter que la plate-forme électronique devant permettre l’organisation de la consultation nationale a été lancée hier, 1er janvier, et des essais appelés «opérations blanches» sont menées dans les maisons de jeunes dans 24 gouvernorats et se poursuivront pendant deux semaines. La participation sera ouverte au public à partir de le 15 janvier, rappelle-t-on aussi.

I. B.