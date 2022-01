Tunis : Un individu arrêté pour séquestration et tentative de viol d’un adolescent de 16 ans

Tweet Share Messenger

Les agents du district sécuritaire de Sijoumi en collaboration avec leur collègues de la Cité Ezzouhour ont arrêté un individu qui a séquestré, au lendemain de la nuit du Réveillon du Nouvel An, un mineur de 16 ans sous la menace d’une arme blanche et qui a également tenté de le violer. La victime a pu prendre la fuite et a porté plainte auprès de la police…

Le plaignant a expliqué avoir été invité par son ami à passer le Réveillon du Nouvel An avec une connaissance, chez qui ils pourront consommer du cannabis. Le soir venu, les deux amis, mineurs, se sont rendus chez l’individu (adulte) et ont passé la soirée ensemble, ajoute encore la victime, citée par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), dans un communiqué publié ce mardi 4 janvier 2022.

Le lendemain de la fête, l’adolescent de 16 ans a découvert que son ami était déjà rentré et s’est retrouvé seul chez son agresseur, qui a refusé de le laisser partir et qui l’a menacé avec une arme blanche, avant de tenter de le violer.

Après une journée de séquestration et de harcèlement, l’adolescent s’est enfermé dans la salle de bain et a pu fuir par la fenêtre, ajoute la même source, en indiquant que suite à la plainte de la victime, une descente a été effectuée chez le suspect qui a été arrêté en compagnie d’une fille de 19 ans et en possession de 40 pilules de stupéfiants.

Y. N.