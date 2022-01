Protection des femmes victimes de violence : Après un an et demi de fermeture, le centre Al-Aman rouvre ses portes

Tweet Share Messenger

Le centre d’accueil des femmes victimes de violences, Al-Aman, situé dans le Grand Tunis, reprendra ses activités à partir du 1er février prochain, annonce le ministère de la Femme de la Famille, de l’Enfance et des personnes âgées.

La ministre Amal Belhaj Moussa a signé aujourd’hui, mardi 11 janvier 2022, une convention de partenariat entre le ministère et l’Association tunisienne pour la gestion et l’équilibre social (the Tunisian Association for Management and Social Stability :TAMSS), représentée par sa directrice exécutive Chaima Gargouri.

Cette convention permet la gestion de ce centre pour héberger les femmes victimes de violences et leurs enfants qui les accompagneront pendant une durée de 3 ans, précise le communiqué du ministère en ajoutant que cette convention s’inscrit dans le cadre du renforcement des capacités nationales dans le domaine de la prise en charge des femmes victimes de violence.

Ainsi, après un an et demi de rupture d’activité, et suite à des travaux de maintenance et de modernisation (pour un coût de 200.000 dinars), le centre pourra désormais rouvrir ses portes, sachant que la ministre a contrôlé, en présence de Samir Abdeljawed, gouverneur de l’Ariana, les différents espaces de l’établissement afin de s’assurer qu’il est fin prêt à recevoir les femmes victimes de violence, et ce, dans les meilleures conditions.

Amal Belhaj Moussa a, par ailleurs, affirmé qu’elle œuvre actuellement pour la mise en place 4 centres similaires dans différentes régions du pays, avant la fin de l’année 2022, ce qui permettra de porter le nombre total à 7 centres au niveau national.

Y. N.