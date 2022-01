Paris : Ali, traîné par une bande de jeunes voyous avec leur voiture (Vidéo)

La scène effroyable a fait le tour des réseaux sociaux : Ali, retraité, a été agressé le week-end en étant traîné sur plusieurs mètres par une voiture, à Noisy-le-Sec, à Paris. Il a témoigné ce soir dans l’émission « Touche pas à mon poste », lundi 10 janvier 2022, sur la chaîne française C8, présentée par Cyril Hanouna, rapporte Télé 7 jours. Vidéo.

Ce retraité bien connu des habitants de son quartier, a été traîné sur plusieurs mètres par une bande de jeunes voyous avec leur voiture. Ils lui ont tout d’abord demandé une cigarette avant de le heurter par leur voiture: «Ils m’ont dit : ‘Maintenant tu vas accélérer’. Et puis ils m’ont lâché», a-t-il témoigné.

L’agresseur a été interpellé lundi 10 janvier et son ami qui filmait la scène s’est rendu mardi 11 janvier. Ils ont été placés en garde à vue pour violence avec arme, et réunion et avec préméditation.

A laquestion «Vous êtes abimés, quand même» de Cyril Hanouna, Ali a répondu avec beaucoup de dignité : «Ah oui, oui… Fracture de la tête de l’humérus, fracture du pied, une ecchymose au genou, au visage, recousu à l’arcade, les mains aussi… mais ça va quand même». A-t-il craint pour sa vie ? Réponse de l’homme qui peine à se déplacer: «Je n’y ai pas pensé mais j’ai eu peur quand même d’être trop esquinté. Je pensais que j’allais m’en sortir mais j’avais peur d’être trop esquinté».

Vidéo.