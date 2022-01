Peugeot, constructeur européen des voitures les plus vendues en Tunisie en 2021

Malgré une conjoncture nationale et internationale difficile, Peugeot est le leader des marques européennes sur le marché automobile Tunisien en 2021, Pour le mois de décembre, le marché s’est clôturé à 5 700 véhicules, soit +6% par rapport à 2020. La marque au Lion achève ainsi l’année une hausse de 13,5% de part de marché en décembre. Pour le cumul de l’année, le marché global totalise 61 661 immatriculations soit +24% par rapport à 2020. Peugeot totalise 4 557 immatriculations et se place ainsi comme leader des marques européennes.

Implantée en Tunisie depuis 1930, la marque historique voit ses ventes progresser, essentiellement grâce à un succès des lancements de la Nouvelle 208, la Nouvelle 3008 et l’engouement des Tunisiens pour le lancement du tant attendu Pick Up Peugeot Landtrek. Ainsi qu’à un management stratégique basé essentiellement sur un développement continu, une restructuration plus adaptée et plus efficiente, une transformation digitale optimisée, une qualité de services (pièces et après-vente) encore plus exigeante, une formation des équipes aux standards de la marque.

Peugeot doit ce succès aussi à son réseau, le plus grand en Tunisie et qui assure une proximité de ses clients sur l’ensemble du territoire tunisien, et à son équipe dévouée et engagée dans la performance, au service de la satisfaction des clients, dans un esprit commun d’amélioration continue.

En 2022, la marque aura pour ambition de continuer son offensive produit lancée à l’échelle internationale en proposant à ses clients une gamme encore plus étoffée afin de leur donner un large choix destiné aux particuliers et aux professionnels, mais aussi la commercialisation des produits avec des motorisations hybrides et électriques.

Enfin, Stafim, la société concessionnaire de la marque en Tunisie, remercie, dans un communiqué, l’ensemble de ses clients multimarques pour leurs confiance et fidélité et «leur promet une année 2022 électrisante».