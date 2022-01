Tunisie : L’artiste calligraphe Saja exige la récupération de ses œuvres d’Expo Dubaï et dénonce les fausses promesses du Cepex

Dans une lettre ouverte adressée aux hauts responsables de l’Etat, l’artiste calligraphe Saja dénonce les nombreuses fausses promesses du Cepex quant à l’exposition de ses toiles au pavillon tunisien d’Expo Dubaï 2020 et exige la récupération de ses œuvres et la garantie de ses droits d’artiste.

Suite à une rencontre ayant eu lieu au mois de septembre 2021 avec des responsables du Centre de Promotion des Exportations (Cepex), l’artiste calligraphe Saja dit avoir accepté gratuitement l’exposition de ses tableaux au pavillon tunisien d’Expo Dubaï qui se poursuit jusqu’au mois de mars prochain.

L’artiste précise qu’un contrat devait être signé pour assurer ses tableaux qui devaient être visibles et accessibles aux visiteurs, mais jusqu’à ce jour, les œuvres sont restées dans un pavillon VIP fermé et inaccessible, aucun contrat n’a été signé, et aucune assurance n’a été communiquée, surtout que l’un des tableaux a été endommagé à Dubaï.

Saja indique qu’il attend depuis quatre mois que le Cepex tienne ses promesses, mais ce dernier n’a donné aucune suite. L’artiste qui n’a même pas été invité à l’exposition, exige de récupérer ses œuvres et fait appel au Président de la République et aux ministres des Affaires culturelles et du Commerce et du Développement pour « garantir ses droits en tant qu’artiste tunisien ».

F.B