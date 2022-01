Présidence : A propos de l’entretien téléphonique entre Kaïs Saïed et Emmanuel Macron

Le chef de l’État Kaïs Saïed s’est entretenu, ce samedi 22 janvier 2022, par téléphone, avec le président français Emmanuel Macron. Les deux hommes ont discuté sur les relations et la coopération entre la Tunisie et la France dans différents domaines, notamment sur le plan économique.

Un communiqué publié par Carthage, précise que cet entretien a été l’occasion pour le président Saïed de clarifier un certain nombre de points, notamment sur les prochaines étapes pour sortir la Tunisie de la crise qu’elle traverse.

Kaïs Saïed a affirmé à son homologue français que «ce qui se dit dans certains médias et les réseaux sociaux n’a aucun lien avec la réalité» : «Malheureusement plusieurs parties opposés à la démocratie, la liberté et la justice répandent des mensonges en contrepartie d’argent, et dans le but de porter atteinte à la Tunisie et au peuple tunisien…. Paradoxalement, ceux qui se présentent comme victimes de la tyrannie, sont ceux qui veulent le retour de celle-ci», lit-on dans le communiqué.

Le communiqué de Carthage ajoute que Kaïs Saïed a souligné que les réformes annoncées visent à préserver la liberté et à rendre justice au le peuple tunisien contre tous ceux qui ont dilapidé son argent et ses ressources, tout en rappelant que la souveraineté appartient au peuple.

De son côté, le président Emmanuel Macron a réaffirmé le soutien de son pays à la Tunisie, et sa disposition à la soutenir notamment dans le domaine économique, tout en exprimant sa compréhension des difficultés et enjeux auxquels doit faire face la Tunisie.

