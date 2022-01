Centenaire du cinéma tunisien : La station d’art B7L9 rend hommage à Albert Samama Chikli

La station d’art B7L9 organise tout au long de cette année un programme cinématographique en hommage au pionnier du cinéma tunisien Albert Samama Chikli à l’occasion du 150e anniversaire de sa naissance et du centenaire du premier film dans l’histoire du cinéma tunisien « Zohra » qu’il a réalisé en 1922.

Considéré comme l’un des premiers cinéastes dans le monde et comme le pionnier du cinéma tunisien, Albert Samama Chikli (1872 – 1934), né d’une famille aisée d’origine juive tunisienne, avait l’habitude de projeter les premières images cinématographiques à Tunis avec le photographe Soler. En 1922, il offre à la Tunisie son tout premier film intitulé « Zohra », un court-métrage, rapidement suivi par un premier long-métrage « La fille de Carthage » (1923).

Pour le cinéma tunisien, la commémoration est donc double cette année avec le 150e anniversaire d’Albert Samama Chikli et le centenaire du premier film tunisien « Zohra », à cette occasion, le B7L9 au Bhar Lazreg a mis en place un programme qui s’étalera tout au long de cette année avec des projections de films inédits, des ateliers et des conférences sur le cinéma muet et sur l’histoire du cinéma tunisien.

« Cet hommage à Samama Chikli sera également une occasion propice pour consacrer un cycle de rencontres ayant pour thème la salle de cinéma en Tunisie et retraçant cette histoire particulière depuis les ancêtres de l’Omnia Pathé aux multiplex d’aujourd’hui », indique le communiqué de la station d’art B7L9.

F.B