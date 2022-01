Tunisie : Les sociétés numériques autorisées à soumissionner pour des appels d’offres publics en devises étrangères

La Banque centrale de Tunisie (BCT) a autorisé les entreprises opérant dans le secteur du numérique à soumissionner en devises convertibles, dans le cadre des appels d’offres pour l’acquisition d’équipements et de logiciels importés lancés par les acheteurs publics pour l’année 2022, a annoncé jeudi 27 janvier 2022, la Fédération nationale du numérique, relevant de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica).

Dans une correspondance adressée à la Fédération relevant de (Utica), la BCT a conditionné cette autorisation au paiement en dinars tunisiens, selon le taux de change à la date du paiement.

La fédération a indiqué que l’autorisation de la BCT intervient après un avis favorable du ministère des Finances au sujet des règlements entre résidents, conformément à l’article 21 du code des changes et du commerce extérieur, et après la requête qu’elle a transmise à la BCT le 16 décembre 2021, pour une prolongation de l’exonération. Elle a précisé avoir obtenu une prolongation de la dérogation en novembre 2018, prolongée pour les années 2019, 2020, 2021 et désormais pour 2022.

«Chaque soumissionnaire est ensuite invité à joindre la dérogation au dossier d’appel d’offres», précise la fédération, précisant que cette dérogation est également transmise à l’Observatoire des marchés publics et à tous les entrepreneurs publics tunisiens.

Source : Tap.