La Tunisie espère une reprise du tourisme de croisière en 2022

Port de La Goulette.

Le premier bateau de croisière accostera au port de La Goulette le 23 mars 2022, après une suspension de deux ans, a annoncé, dans un communiqué, lundi 31 décembre 2021, le ministère du Tourisme et de l’Artisanat. Le ministère s’attend en 2022 à l’arrivée de 38 navires de croisière en cas d’amélioration de la situation sanitaire au niveau mondial et national, a-t-il ajouté. Encore faut-il aussi que, d’ici là, la Tunisie ne soit pas classée dans la liste rouge épidémiologique.

La reprise de l’activité de croisière et les préparatifs de cette reprise ont été évoqués lors d’une séance de travail tenue le même jour sous la présidence du ministre du Tourisme et de l’Artisanat Mohamed Moez Belhassine et en présence du président de la Chambre nationale des transports touristiques Slim Ben Jaballah, ainsi que du directeur du port de La Goulette, Mohamed Omrane.

Le bateau de croisière Amira avait accosté au port de La Goulette, le 14 novembre 2019. Il transportait 1090 passagers dont 646 touristes allemands. Ce voyage était le premier depuis l’attentat terroriste contre le musée du Bardo en 2015, qui avait tué 20 touristes venus en Tunisie dans le cadre d’une croisière. La pandémie de Covid-19, apparue peu de temps après, a stoppé cet élan de reprise.

En 2010, la Tunisie constituait une destination privilégiée pour le tourisme maritime, et le nombre de visiteurs à travers ces voyages s’élevait à environ 900 000, avec un taux de débarquement moyen de deux croisières par semaine.

M. Belhassine a souligné, lors de la réunion, le souci du ministère de mettre en place, en coordination avec les ministères concernés, toutes les conditions nécessaires pour recevoir les différents navires de croisière, soulignant l’importance d’actualiser le protocole sanitaire de cette activité pour assurer la sécurité des Tunisiens et des touristes arrivant lors de ces voyages.

Il a aussi souligné l’importance du tourisme de croisière, qui contribue à la dynamisation de l’activité touristique et commerciale, notamment au niveau de l’artisanat et du transport touristique, ainsi que des musées, des sites archéologiques, des restaurants gastronomiques et autres activités touristiques, culturelles et économiques.

I. B. (avec Tap).