Tunisie : Coup d’envoi de l’initiative Digital Works pour doper l’emploi dans les TICs

Tweet Share Messenger

L’objectif principal de l’initiative Digital Works lancé cette semaine en Tunisie est d’améliorer l’adaptabilité des jeunes diplômés pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises innovantes dans le secteur du numérique, de retenir les talents et d’appuyer l’égalité des genres dans ce domaine.

Les compétences numériques sont de plus en plus demandées sur le marché du travail international mais aussi local. Malgré la grande dynamique du marché tunisien et les importants progrès réalisés dans le domaine des technologies de l´information et de la communication (TIC), l’inadéquation entre offre et demande des talents persiste et le secteur reste relativement modeste en termes de création d’emploi. C’est à partir de ce constat, que le programme d’alternance Digital Works du ministère des Technologies de la Communication a vu le jour en partenariat avec une quinzaine d’entreprises et sept universités.

L’objectif principal de cette initiative est d’améliorer l’adaptabilité des jeunes diplômés pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises innovantes dans le secteur du numérique, de retenir les talents et d’appuyer l’égalité des genres dans ce domaine.

Digital Works est une étroite collaboration entre le ministère des TIC, qui souhaite faire avancer la numérisation dans le pays, avec le secteur privé et les universités.

L’initiative est mise en œuvre par le programme de transformation digitale de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, dans le cadre de l’Initiative spéciale formation et emploi Invest for Jobs mandatée par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement, dont l’objectif est de créer des emplois sur le continent africain et de renforcer des partenariats stratégiques avec le secteur privé.

«Digital Works contribuera à assurer de nouvelles perspectives d’emploi pour les participants dans le secteur numérique tunisien qui est en pleine croissance. Nous nous réjouissons particulièrement de la participation engagée du secteur privé à cette initiative», déclare Norman Schräpel, directeur du programme de transformation digitale de la GIZ en Tunisie, lors du webinaire de lancement.

Dans le cadre de ce programme inédit, 300 jeunes tunisiens à Tunis, Sousse et Sfax seront formés aux compétences numériques, en alternance entre l’entreprise et l’université. La formation se déroule par la double approche formation et éducation, ce qui permettra aux alternants de développer un lien étroit avec le monde professionnel.

Il est à noter que le projet Digital Works est mis en œuvre en partenariat avec EFE Tunisie, filiale d’Education for Employment, qui crée des modèles de formation pratiques en collaboration avec des employeurs et des établissements d’enseignement, afin d’obtenir des diplômés prêts à travailler, qui seront employés dans le cadre de partenariats avec des entreprises.

Communiqué.