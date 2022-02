In memoriam : André Chemla, rénovateur de la céramique tunisienne

André Chemla, le dernier représentant de la célèbre dynastie de céramistes tunisiens, est décédé cette semaine, à Paris, en France, à 94 ans. Avec lui, une page importante de l’histoire de la céramique tunisienne moderne est tournée.

André Chemla fais partie de la troisième génération de céramistes qui se lancèrent, vers les années 1880, dans la grande aventure de la rénovation de la céramique tunisienne. C’est à son grand-père, Jacob Chemla, homme tenace à la volonté de fer, que la dynastie doit la rénovation de l’art de la céramique tunisienne.

Victor Chemla, le père du défunt, a poursuivi l’œuvre pionnière du patriarche et a initié son fils à «cet art si difficile mais tellement passionnant». «Travailleur acharné, technicien incomparable tant sur le plan professionnel que sur le plan artistique, d’un humanisme et d’une gentillesse légendaire», dira de lui André Chemla, qualités qu’il a lui-même hérité et réputation familiale qu’il a honorée, ainsi que les autres membres de la dynastie qui ont contribué à la saga des céramiques Chemla, notamment ses oncles Albert et Moïse.

«Trois générations de céramistes passionnés se sont totalement investis dans ce métier plein d’embûches, de tracas et de soucis, mais qui leur aura aussi apporté des moments d’excitation et de satisfaction incomparables», écrira André Chemla, qui a su maintenir l’intérêt des historiens de l’art pour l’œuvre de sa famille en multipliant les expositions, notamment en France où il vit depuis plusieurs décennies.

I. B.