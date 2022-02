Tunisie : Attayar, Ettakatol et Al-Jomhouri saisissent la Cour des comptes contre Saïed, Bouden et Charfeddine

Tweet Share Messenger

Kaïs Saïed, se réunissant au Palais de Carthage avec Najla Bouden, Taoufik Charfeddine et Leila Jaffel.

Les trois partis sociaux-démocrates Attayar, Ettakatol et Al-Jomhouri ont déposé, ce mardi 15 février 2022, une pétition auprès de la Cour des comptes contre le président de la république, Kaïs Saïed, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, la ministre des Finances, Sihem Boughdiri, le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, et la ministre des Affaires cultuelles, Hayet Ketat.

Les secrétaires généraux des trois partis accusent ces hommes et femmes au pouvoir de mauvaise gestion de l’argent public, d’abus de pouvoir et de violation des règlements et des procédures.

Les plaignants ont également précisé, dans un communiqué, que la pétition est motivée par les décisions de fermer les sièges du Parlement, de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc) et du Musée du Bardo et d’empêcher leurs fonctionnaires de poursuivre leur travail.

C. B. Y.