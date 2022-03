Tunisie : Al-Jomhouri appelle à apprivoiser les marchés en produits de base

Le parti Al-Joumhouri a réclamé auprès des autorités publiques tunisienne, ce lundi 7 mars 2022, l’approvisionnement “en urgence” des marchés en produits de base et la garantie de la disponibilité des stocks stratégiques.

Dans un communiqué publié à l’issue de la réunion qu’a tenu, dimanche, son bureau politique, le parti de Issam Chebbi a, dans le même contexte, demandé aux autorités de ne plus “chercher des alibis face à leur incapacité de le faire”, estimant que “l’autorité du 25 juillet a échoué dans le traitement de la crise à tous les niveaux et dans la maitrise des prix, la lutte contre la corruption et la spéculation”.

Le parti a également regretté «l’absence d’une vision pour la mobilisation des ressources de l’Etat et la dynamisation des moteurs de l’économie nationale.»

Sur un autre plan, il a appelé à l’organisation d’un “dialogue national rassembleur” et à la formation d’un gouvernement national de salut, estimant qu’il n’y a pas d’autres solutions pour sortir de la crise (sociale, économique et politique) actuelle.

Al-Jomhouri appelle, par ailleurs, à organiser des élections générales conformément à une feuille de route claire, afin de garantir le retour du processus constitutionnel.

C. B. Y.