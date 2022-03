Hamdan Bin Mohammed inaugure le nouveau siège régional de Meta à Dubaï

Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, prince héritier de Dubaï et président du Conseil exécutif de Dubaï, a inauguré aujourd’hui le nouveau siège régional de Meta à Dubai Internet City. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de Sheryl Sandberg, directrice des opérations de Meta.

Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum a déclaré que l’établissement du nouveau bureau de Meta dans l’émirat reflète la croissance de Dubaï en tant que centre d’affaires mondial et la confiance continue des plus grandes entreprises technologiques du monde dans la ville comme base pour profiter de nouvelles opportunités et faire progresser l’innovation. Conformément à la vision de Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vice-président et premier ministre des EAU et dirigeant de Dubaï, l’émirat a poursuivi le développement de son écosystème industriel intégré, de son infrastructure et de son cadre réglementaire pour soutenir les plus grandes entreprises du monde qui cherchent à améliorer leur compétitivité et à offrir des services de haute qualité à certains marchés émergents en pleine croissance.

Le nouveau siège de Meta couvrira la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), avec plus de 100 collaborateurs pour répondre aux besoins des centaines de millions de personnes de la région qui utilisent les plateformes de Meta chaque mois.

Se réjouissant de l’ouverture du nouveau siège régional de Meta, Hamdan Bin Mohammed a ajouté que la compagnie est l’une des nombreuses entreprises technologiques mondiales ayant choisi le dynamisme de l’environnement favorable à la croissance de Dubaï. Dubaï continuera à développer sa coopération avec les principales entreprises mondiales dans le cadre de sa vision visant à se positionner en tant que pionnier mondial en matière de technologies et d’avancées orientées vers l’avenir, a-t-il ajouté.

Au cours de sa visite du nouveau bureau de Meta, Hamdan Bin Mohammed a pu découvrir les derniers services proposés par la compagnie, ainsi que ses objectifs à long terme et ses perspectives commerciales, qui visent à renforcer sa présence dans la région MENA.

Il était accompagnée lors de cette visite par Omar Bin Sultan Al Olama, ministre d’État chargé de l’intelligence artificielle, de l’économie numérique et des applications de travail à distance, Mohamed Bin Hadi Al Hussaini, ministre d’État chargé des affaires financières, Helal Saeed Al Marri, directeur général du département du tourisme et du commerce de Dubaï, Ahmad Abdullah Bin Byat, vice-président du conseil d’administration de la Chambre de l’économie numérique de Dubaï, et Malek Al Malek, directeur général de l’Autorité de développement de Dubaï et PDG du groupe TECOM.

Malek Al Malek a déclaré : «Grâce à la vision de notre leadership visant à instaurer un environnement des affaires favorable et compétitif, certains des principaux acteurs mondiaux se sont établis à Dubaï, notamment dans le secteur des technologies, et ont pu se développer dans la région et au-delà. Les zones d’affaires de notre groupe, y compris Dubai Internet City, ont été à l’avant-garde des efforts visant à concrétiser cette vision et la pierre angulaire de la croissance économique de la région et du parcours de transformation numérique au cours des deux dernières décennies, en mettant en place un écosystème de classe mondiale qui a su attirer un pool de 95 000 des meilleurs talents.»

«Meta fait partie de cette aventure depuis dix ans. Il est gratifiant de voir leur croissance et leur expansion dans la région, car cela démontre le potentiel de la région et la demande accrue en matière d’innovation et de technologies avancées», a-t-il ajouté.

Meta, anciennement connu sous le nom de Facebook, est présent dans la région depuis 10 ans, où elle collabore avec des communautés, des créateurs, des partenaires, des médias et des gouvernements pour permettre aux millions d’utilisateurs de ses plateformes de créer du contenu et de s’épanouir dans n’importe quel secteur. Qu’il s’agisse d’utilisateurs habituels, de grandes marques mondiales ou de futurs entrepreneurs, les plateformes Meta sont utilisées de diverses manières dans la région.

Sheryl Sandberg a déclaré : «Ce bureau représente notre engagement envers les millions d’utilisateurs de nos plateformes pour s’exprimer, rester connectés avec leurs proches et leurs communautés, ainsi que pour créer et développer des entreprises. Il règne aux Émirats arabes unis une culture axée sur l’innovation qui correspond à l’esprit de notre entreprise. Nous partageons un enthousiasme pour les opportunités économiques et sociales qu’un monde connecté peut créer. Le talent et la créativité des habitants de la région seront cruciaux au moment où nous entamons le prochain chapitre de notre entreprise : aider à construire le métavers. Ce n’est pas un hasard si nous avons choisi le 8 mars pour l’ouverture de nos bureaux. Nous avons choisi de le faire à l’occasion de la Journée internationale de la femme, en signe de notre engagement continu en faveur de l’autonomisation des femmes, ici à Dubaï et dans le monde entier».

Grâce à ses partenariats avec diverses organisations des secteurs public et privé dans la région MENA, Meta vise à avoir un impact significatif sur diverses industries. La société a accordé des subventions à plus de 100 petites et moyennes entreprises (PME) basées à Dubaï dans le cadre de ses efforts pour soutenir les entreprises touchées par la pandémie de COVID-19. Meta a également lancé des centres de formation et de conseils aux entreprises ainsi qu’un programme MetaBoost pour aider les entreprises à se développer.

Derya Matras, Vice-Présidente, Moyen-Orient, Afrique et Turquie chez Meta, a déclaré : «Je suis incroyablement fière du travail que nous avons accompli et que nous continuons à accomplir dans la région MENA. Du lancement d’initiatives telles que LoveLocal et SheCreate une plateforme qui met en lumière des femmes incroyables – à nos partenariats pour soutenir les petites et moyennes entreprises, notre travail continue d’avoir un grand impact. Rien de tout cela n’aurait été possible sans le soutien de nos partenaires, ce qui fait d’aujourd’hui un jour si important dans notre histoire dans la région. Il est très encourageant de voir l’engagement des Emirats Arabes Unis à établir une culture propice à l’innovation et à la créativité.»

Fares Akkad, directeur régional, MENA, a déclaré : «Lorsque vous regardez nos plateformes, la portée et l’ampleur de celles-ci se révèlent incroyables. Or, le plus important ne réside pas seulement dans les plateformes elles-mêmes, mais aussi dans la façon dont les gens les utilisent et dans les raisons pour lesquelles ils le font. C’est ce que nous avons constaté au cours de la pandémie : des individus de toute la région se sont rassemblés pour se soutenir

mutuellement, pour aider les PME à atteindre un public plus large, pour aider les bureaux de presse à fonctionner dans un monde de plus en plus tourné vers le numérique et pour offrir une plateforme permettant à chacun de se faire entendre. Telle est la motivation qui continue de nous animer. Il est très encourageant de voir le soutien continu du gouvernement des Émirats Arabes Unis, qui reste un véritable leader régional en matière d’innovation et de croissance.»

Les communautés font toujours partie intégrante de la culture de Meta dans la région. Sur le plan mondial, plus de trois milliards de personnes utilisent activement Facebook, Instagram et WhatsApp Messenger chaque mois. Sur ces trois milliards de personnes, 2,91 milliards utilisent Facebook chaque mois, et plus de 2,81 milliards de personnes utilisent en moyenne au moins un des services de Meta quotidiennement.

Source : Communiqué.